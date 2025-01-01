Московский молодежный центр «Планета КВН» (Дом КВН) — современный мультимедийный концертный зал, подходящий для различных мероприятий.
Здесь проходят съемки телепрограмм для Первого канала, СТС и «Карусель», а также спектакли театра «Сатирикон», концерты, конференции, детские представления, игры КВН и кинопоказы в 3D и 4K.
Вместимость
Зрительный зал вмещает 800 человек.
Как добраться
Станция метро «Марьина роща» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Возле Планета КВН есть несколько бесплатных общедоступных парковок небольшой вместимости.