Московский молодежный центр «Планета КВН» (Дом КВН) — современный мультимедийный концертный зал, подходящий для различных мероприятий.

Здесь проходят съемки телепрограмм для Первого канала, СТС и «Карусель», а также спектакли театра «Сатирикон», концерты, конференции, детские представления, игры КВН и кинопоказы в 3D и 4K.

Вместимость

Зрительный зал вмещает 800 человек.

Как добраться

Станция метро «Марьина роща» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Планета КВН есть несколько бесплатных общедоступных парковок небольшой вместимости.