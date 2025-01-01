Московский планетарий — это один из крупнейших и старейших планетариев в мире, расположенный в самом центре Москвы. Он был открыт в 1929 году и с тех пор является важным культурным и образовательным центром, предлагающим уникальные возможности для изучения астрономии и космоса. Планетарий оснащен современными технологиями, такими как сферический экран и цифровая проекция, которые позволяют зрителям наслаждаться увлекательными астрономическими шоу и научными лекциями.

Московский планетарий включает несколько зон, таких как обсерватория, уникальные экспозиции по космическим исследованиям, а также интерактивные выставки. Здесь проходят лекции, мастер-классы, а также организуются научно-популярные мероприятия и экскурсии для всех возрастных групп. Особое внимание уделяется детям, предоставляя им возможность увлекательно и познавательно провести время.

Для всех любителей космоса и астрономии, а также тех, кто ищет яркие культурные и образовательные события, Московский планетарий является не только учебным центром, но и культурным оазисом в столице.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Баррикадная» в 5-ти минутах ходьбы и «​Краснопресненская», «Маяковская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.