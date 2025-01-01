Фестиваль Outline проходит на уникальной площадке, которая объединяет природу, архитектуру и современное искусство. Две из пяти основных сцен расположены под открытым небом, что создаёт атмосферу свободы и позволяет наслаждаться музыкой в естественных декорациях.

Три другие сцены находятся в реконструированных зданиях комплекса бывшего Детского оздоровительного лагеря «Салют», построенного в конце 1960-х годов архитекторами Ловейко и Гайгаровым. Эти сооружения выполнены в стиле брутализм, что придаёт площадке особый архитектурный характер.

Одно из зданий трансформировано в просторную художественную галерею, где проходят выставки современных художников, добавляя многогранности культурному опыту фестиваля.

Как добраться

Фестиваль проходит в 90 км к северу от Москвы, рядом с Талдомом. Адрес въезда: R112, 11, Талдом, Московская область, 141925.

Добраться можно на электропоезде с Савёловского вокзала до станции Талдом (2 часа), а затем на такси (15 минут). Также курсируют фестивальные автобусы от станции метро «Новослободская».

Парковка

Для личных автомобилей есть парковка на территории фестиваля, билеты для парковки продаются отдельно.