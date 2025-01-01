«Подвал Бродячей Собаки» — атмосферный бар с творческой душой, вдохновлённый легендарным петербургским кабаре начала XX века. Это пространство, где встречаются искусство, поэзия, музыка и свободный дух богемы, — место для тех, кто ценит аутентичность, живое общение и необычную атмосферу. Интерьер бара сочетает винтажные детали, приглушённый свет и камерные залы, что создаёт ощущение уюта и немного тайной богемности. Здесь проходят вечера поэзии, джазовые концерты, литературные чтения и творческие встречи, а в меню — широкий выбор коктейлей и напитков.

Как добраться

Бар расположен в центре Москвы, в пешей доступности от станций метро «Маяковская», «Белорусская» и «Пушкинская».

Парковка

Гости могут воспользоваться городской платной парковкой на 1-й и 2-й Тверской-Ямской улицах, а также стоянками в ближайших переулках.