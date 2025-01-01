Театр «Поколение». Сцена на улице Радио — камерная драматическая площадка, ставшая важным дополнением к основной сцене театра. Здесь реализуются постановки в жанре психологической драмы, основанные на живом слове, классической литературе и актёрской игре.

Это пространство создаёт особую атмосферу близости между артистом и зрителем, позволяя глубже погрузиться в смысл происходящего на сцене. Сцена на Радио особенно подходит для спектаклей, требующих тишины, сосредоточенности и доверительного контакта.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «​Курская» (10 минут пешком), «Бауманская» и ЖД станция «Курская» — в пределах 15-20 минут пешком.

Парковка

Можно воспользоваться платными и бесплатными парковками на прилегающих улицах.