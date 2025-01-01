Театр «Поколение» — московская сцена, объединившая в себе опыт и традиции двух самостоятельных коллективов: музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва и драматического театра «Сопричастность» Игоря Сиренко. Объединение произошло в 2022 году, и с этого момента театр действует как единый творческий организм, где классическая драматургия соседствует с музыкальными спектаклями и современными театральными формами.

Основной комплекс театра находится на 1-й Новокузьминской улице и включает Большую и Малую сцены. Здесь создаются постановки для зрителей всех возрастов — от детской аудитории до взрослых ценителей психологического театра. Коллектив работает с музыкальным, драматическим и хореографическим материалом, сохраняя уважение к традициям сцены и интерес к новым формам выражения.

Как добраться

Ближайшие станции метро — «​Окская» (3 минуты пешком), «Рязанский проспект» и ЖД станция «Вешняки» — в пределах 10–15 минут пешком.

Парковка

Можно воспользоваться платными и бесплатными парковками на прилегающих улицах.