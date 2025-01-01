Покровский дом культуры — одно из старейших культурных учреждений округа Истра, начало деятельности которого датируется 1965 годом. Здание было построено по инициативе председателя колхоза «Россия» Тимофея Барышева и с тех пор стало важным центром сельской общественной жизни. Сегодня ДК продолжает традиции, развивая досуговую, творческую и патриотическую деятельность. Здесь проходят народные праздники, концерты, спортивные и культурные акции. В клубных объединениях занимаются более 250 человек разных возрастов.