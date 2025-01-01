Summer Punch — сезонное пространство для любителей городских тусовок и гастрономических открытий в Москве. Pop-up бар Summer Punch — это место, где летом оживает дух уличной свободы и культурных экспериментов. Концепция объединяет гастрономию, авторские коктейли, вечеринки с диджеями, стендап и музыкальные выступления. Атмосфера расслабленного европейского дворика привлекает молодую городскую аудиторию: от фуди и барных знатоков до ценителей современной городской культуры.

Как добраться

Summer Punch удобно расположен в самом центре Москвы. Пешком от метро «Театральная», «Охотный ряд» или «Чеховская» можно дойти за 5–7 минут. Вход во двор скрыт от шума главных улиц, но легко находится по указателям.

Парковка

Собственной парковки у бара нет. Ближайшие парковочные места — на Столешниковом переулке и прилегающих улицах. Однако из-за высокой загруженности центра лучше воспользоваться такси или общественным транспортом.