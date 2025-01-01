Powerhouse Moscow — культурное пространство в особняке XIX века на Таганке, объединяющее гастрономию, музыку и творчество. Здесь под одной крышей расположены ресторан, два бара, сцена для живых выступлений и студия звукозаписи.

Программа площадки разнообразна: от джазовых концертов и инди-сетов до бранчей, кинопоказов, шахматных турниров и тематических вечеринок. Пространство зонировано так, что каждый может выбрать формат отдыха — будь то ужин в ресторане или участие в мероприятии.

Летом работает уютная веранда во внутреннем дворике — с зелёным газоном, лампочками и лежаками, создающая атмосферу городского оазиса.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Марксистская» и «Таганская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Гончарной улицы есть небольшие платные общественные парковки.