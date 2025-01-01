«Практика» — независимая площадка для современного искусства и экспериментов в театре, музыке, мультимедиа и визуальном искусстве. Это открытое пространство без постоянной труппы, где действуют Мастерская Дмитрия Брусникина, «Театр Вкуса» Юрия Макеева, «Эскизы в пространстве», а также танцевальная команда Jack’s Garret.



Как добраться

Ближайшие станции метро «Маяковская» в 7-ми минутах ходьбы, «Тверская» и «Пушкинская» в 10-ти минутах ходьбы. Ближайшая остановка наземного транспорта «Малая Бронная» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

У театра не предусмотрена парковка для посетителей, продумайте заранее, где припарковать автомобиль.