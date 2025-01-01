«Прана» — центр йоги на Дмитровском шоссе, где в уютной и гармоничной атмосфере проходят занятия для начинающих и опытных практикующих. Здесь предлагают различные направления йоги, дыхательные практики, семинары и мастер-классы, способствующие укреплению тела и внутреннему балансу.

Как добраться

Центр находится рядом со станциями метро «Тимирязевская» и «Дмитровская» — пешком путь займёт около 10 минут.

Парковка

Для гостей доступна городская платная парковка вдоль Дмитровского шоссе и на прилегающих улицах.