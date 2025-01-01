Клуб Pravda — московская площадка обновленной версии для мероприятий всех форматов, удобно расположенная в трех минутах от метро Нагатинская. Пространство с вместительным танцполом, VIP-зоной с отдельным входом и баром, а также просторной сценой с LED-экраном и передовым оборудованием от L-Acoustics и Turbosound идеально подходит для концертов, рейвов, театральных постановок и банкетов. Pravda также позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе, делая летний сезон ещё ярче.

Вместимость

Танцпол клуба вмещает до 700 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Нагатинская», «Верхние Котлы» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле клуба не предусмотрено парковки для посетителей.