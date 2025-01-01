Причал «Национальный центр "Россия"» (Сити–Экспоцентр) — современная московская пристань на Краснопресненской набережной, расположенная в непосредственной близости от делового кластера Москва-Сити и ЦВК «Экспоцентр». Пространство используется для посадки и высадки пассажиров речных прогулок, а также мероприятий на теплоходах.

Платформа причала рассчитана на одновременное обслуживание нескольких судов — здесь часто швартуются теплоходы премиум-класса, предназначенные для экскурсионных и гастрономических маршрутов по Москве-реке. Причал работает в тёплое время года, обеспечивая доступ к воде в самом центре города.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Деловой центр», от которой до причала не более 5 минут пешком.

Парковка

Припарковаться можно в ТЦ «Афимолл Сити» — подземные зоны G и H, с почасовой оплатой. Наиболее удобно добираться до причала через пешеходный выход на набережную. Также есть городская платная парковка вдоль Краснопресненской набережной — количество мест ограничено, особенно в выходные и в часы пик.