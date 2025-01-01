Причал «Захарково» — живописная водная точка Москвы, где собираются любители речных прогулок, водного спорта и неспешного отдыха у воды. Площадка подходит как для прогулочных рейсов и аренды катеров, так и для семейных вылазок или встреч с друзьями на свежем воздухе. Здесь царит спокойная атмосфера, а виды на реку создают ощущение уединённости, несмотря на близость к городу.

Как добраться

Причал расположен в районе Южное Тушино, у Досфлота. Удобнее всего доехать на метро до станции «Сходненская», а затем воспользоваться автобусом или пройти пешком (15–20 минут в зависимости от маршрута). Для велосипедистов и пешеходов есть удобный выход к набережной.

Парковка

Вблизи причала есть ограниченное количество бесплатных парковочных мест и несколько городских платных стоянок. В летний сезон лучше приезжать заранее, чтобы найти свободное место.