Пробка — уютный гриль-бар в центре Москвы, где аромат свежеприготовленного мяса и дым из хоспера создают атмосферу настоящего гастрономического уюта. В меню — сочные стейки, бургеры, блюда на открытом огне и внушительная винная карта, подобранная с любовью к сочетанию вкусов. Интерьер выдержан в современном стиле с элементами лофта: кирпичные стены, мягкий свет и открытая кухня делают ужин здесь особенно атмосферным.

Как добраться

Бар находится в пешей доступности от станций метро «Тургеневская», «Чистые пруды» и «Сретенский бульвар» — дорога займёт не более 5 минут.

Парковка

Рядом с заведением доступна городская платная парковка по улице Мясницкая. Для гостей, прибывающих на такси или каршеринге, удобный подъезд организован со стороны двора.