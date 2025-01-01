AG Loft — атмосферное пространство в центре Москвы, расположенное на Слободском переулке. Это лофт в индустриальном стиле с винтажными деталями, уютной верандой и видом на Яузу — универсальная площадка для мероприятий самого разного формата.

Вместимость

Лофт вмещает до 70 гостей фуршетом или 50 за банкетом.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Курская», «Чкаловская» и «Красные Ворота» — пешком 7–10 минут.

Парковка

На территории комплекса предусмотрены гостевые парковочные места. Вдоль улицы действует городская платная парковка. В вечерние часы рекомендуется использовать такси или метро — движение может быть затруднено.