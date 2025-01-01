AKI.LAB — лаборатория креатива и коворкинг для представителей дизайна, моды, искусства, музыки и новых медиа. Пространство на Никитской объединяет профессионалов креативных индустрий, создавая условия для работы, обмена опытом и сотрудничества.

Агентство креативных индустрий организует лекции, воркшопы, мастер-классы, отраслевые встречи, закрытые мероприятия и коллаборации с ведущими представителями индустрии. На площадке работает шоурум для модных показов и презентаций.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Арбатская» и «Библиотека им. Ленина» в 10-ти минутах ходьбы. Остановка наземного транспорта «Консерватория» в 2-х минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.