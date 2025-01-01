Arbat 21 — универсальное ивент-пространство в центре Москвы для мероприятий любого формата. Просторный двухуровневый зал предлагает широкие возможности для размещения гостей. Современное техническое оснащение, профессиональное музыкальное и световое оборудование, а также команда специалистов обеспечат высокий уровень мероприятий.

Пространство отличается актуальным дизайном, наличием баров на этажах и премиальным кейтерингом. Удобное расположение на Новом Арбате, в шаговой доступности от метро, делает это место идеальным для любого события.

Вместимость

Двухуровневый зал вмещает до 2300 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Смоленская» в 6-ти минутах и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле пространства Arbat 21 есть общественная платная парковка на 98 мест.