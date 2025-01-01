Пространство Camera — театральная мастерская Нели Старковой, специализирующаяся на иммерсивных спектаклях и перформансах. Это место, где зрители становятся активными участниками действия, оказываясь вовлечёнными в необычные и интерактивные театральные форматы. Пространство сочетает творчество, эксперимент и современный подход к сценическому искусству, создавая уникальные впечатления для каждого посетителя.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сретенский бульвар» и «Тургеневская» в 2-х минутах ходьбы, «Чистые пруды» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле пространства есть небольшие платные общественные парковки.