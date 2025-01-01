Пространство Cube. Moscow организует и проводит выставки, фестивали и культурные события, обеспечивая полный цикл подготовки: от концепции до реализации. Команда занимается разработкой концепций, логистикой, маркетингом, дизайном и координацией. Курируя арт-проекты, Cube. Moscow гарантирует уникальный опыт для посетителей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Охотный ряд» и «Театральная» в 2-х минутах ходьбы, «Площадь Революции» в 10-ти минутах, «Чеховская» в 15-ти минутах.

Парковка

В здании гостиницы The Carlton, где располагается пространство Cube, есть платная парковка для посетителей на 309 мест.