Дробь 8 — общественное пространство в особняке XVIII века, расположенное в тихом дворике старинной московской усадьбы. Уединённая территория с деревьями и архитектурными памятниками создаёт уникальную атмосферу. Интерьер сочетает историческое наследие с современными элементами: деревянная мебель, винтажные детали, массивные люстры подчёркивают стиль и характер пространства. Подходит для проведения мероприятий в уникальной обстановке.

Вместимость

Пространство вмещает до 150 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Китай-город» и «Лубянка» в 10-ти минутах.

Парковка

Возле пространства нет парковки.