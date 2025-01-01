Творческое пространство «Едва знакомы» в Москве — это уникальная площадка для любителей искусства и развлечений. Здесь регулярно проходят вечеринки, концерты и мастер-классы, предлагая гостям возможность погрузиться в атмосферу творчества и взаимодействия. Пространство активно поддерживает новые идеи и эксперименты в области музыки, искусства и образования. Каждый проект в «Едва знакомы» отличается особенной атмосферой, располагающей к общению, обучению и творческому самовыражению. Это место для тех, кто хочет открывать что-то новое и познакомиться с интересными людьми.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марксистская» и «Таганская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.