Творческое пространство «Едва знакомы» — это современная мультифункциональная площадка в Москве, объединяющая лекторий и шоурум. Здесь созданы условия для разнообразных форматов: от спокойного отдыха после работы до проведения встреч, мастер-классов или киновечеров.

Пространство предлагает атмосферу уюта и вдохновения, что делает его идеальным местом для культурного досуга и неформального общения.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Полянка» в 5-ти минутах ходьбы, «​Третьяковская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.