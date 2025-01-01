Gamma More — музыкальный клуб и арт-пространство в центре Москвы, где соединяются сцена, атмосфера и импровизация. Расположенный рядом с метро «Сухаревская», клуб предлагает альтернативу привычным форматам досуга: здесь проводятся живые концерты, авторские джемы, камерные выступления, стендап-вечера и творческие встречи.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Сухаревская» — примерно 5 минут пешком, «Сретенский бульвар», «Проспект Мира» и «Чистые пруды» в 10-15-ти минутах.

Парковка

На прилегающих улицах действует городская платная парковка. Мест может быть немного, особенно в вечернее время, поэтому удобнее добраться на метро или такси.