Пространство «Кошка Босха» — независимая культурная площадка в центре Москвы, объединяющая современное искусство, образовательные события и камерные выступления. В атмосфере творческой свободы здесь проходят выставки, кинопоказы, лекции, перформансы, детские спектакли и музыкальные вечера.

Расположенное в старом столярном переулке, пространство сохраняет индустриальный облик, который органично сочетается с живыми инсталляциями и авторским дизайном. Зал легко трансформируется под формат мероприятия, что делает «Кошку Босха» гибкой и привлекательной локацией для экспериментальных форматов.

Площадка открыта для артистов, кураторов и посетителей, ценящих независимую культуру, и предлагает среду, где можно не только наблюдать, но и взаимодействовать — будь то участие в дискуссиях, творческих встречах или креативных мастерских.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Улица 1905 года» в 5-ти минутах ходьбы, «​Краснопресненская» в 10-ти минутах.

Парковка

На прилегающих улицах действует городская платная парковка. Мест может быть немного, особенно в вечернее время, поэтому удобнее добраться на метро, такси или велосипеде.