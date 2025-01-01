Люмьер-Холл — креативное пространство в Москве, предназначенное для проведения различных мероприятий. Этот многофункциональный комплекс идеально подходит для концертов, выставок, презентаций, корпоративов и частных событий. Уникальный интерьер, современное техническое оборудование и гибкость пространства делают Люмьер-Холл востребованным местом для мероприятий любого масштаба. Просторный зал с высоким потолком, комфортные зоны для отдыха и стильная атмосфера создают идеальные условия для продуктивных встреч и ярких впечатлений.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Кропоткинская» в 10-ти минутах, «Полянка» и «Октябрьская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле Люмьер-холла есть платная парковка на 143 места.