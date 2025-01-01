ODMO — камерное пространство в старинном особняке рядом с Чистыми прудами. Интерьер сочетает брутальность бетона, мягкость света и тишину внутреннего двора. Здесь проводят лекции, вечеринки, выставки, pop-up ужины, кинопоказы и маркет-проекты.

Формат гибкий: пространство легко трансформируется под любое событие — от закрытого шоукейса до public talk или выставки. Идеально подходит для тех, кто ищет уединённую атмосферу в самом центре города.

Как добраться

10 минут пешком от станций метро «​Китай-город» и «Чкаловская» или 20 минут от станций «Чистые пруды», «Тургеневская» или «Сретенский бульвар».

Парковка

Платная городская парковка по периметру, лучше добираться на такси или пешком.