«Равновесие» — новое пространство в Москве, предлагающее аренду залов для различных практик и мероприятий, таких как йога, медитации, мастер-классы, расстановки и женские круги. Также доступны консультации и другие услуги. В пространстве можно записаться на занятия йогой, трансформационные игры, а также воспользоваться массажными услугами профессиональных мастеров. Здесь удобно проводить нетворкинг, бизнес-завтраки и другие встречи.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Ленинский проспект» и «​Площадь Гагарина» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки, продумайте заранее, где оставить автомобиль.