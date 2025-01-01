Пространство «Смена» — это культурный центр в Москве, который предлагает разнообразные мероприятия, включая вечеринки, концерты и выставки. Площадка идеально подходит для тех, кто ищет яркие и необычные события в сфере искусства и музыки. Здесь регулярно проводятся как культурные, так и развлекательные программы, привлекающие внимание молодежной и творческой аудитории.

Место сочетает атмосферу динамичного пространства с современными художественными проектами, создавая уникальную обстановку для встреч, обмена идеями и наслаждения искусством.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Марксистская» и «Таганская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле пространства есть несколько небольших общественных платных парковок.