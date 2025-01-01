Пространство «Суперметалл» — уникальная культурно-креативная площадка в Москве, сочетающая индустриальную эстетику и современный подход к организации событий.

Расположенное на территории бывшего производственного комплекса, пространство сохранило дух промышленной архитектуры с массивными металлическими конструкциями, которые дополняют стильные дизайнерские решения. «Суперметалл» идеально подходит для проведения концертов, выставок, театральных постановок, конференций и вечеринок.

Здесь творчество встречается с технологичностью, а возможности площадки позволяют реализовать проекты любого масштаба — от камерных мероприятий до грандиозных шоу. «Суперметалл» становится местом притяжения для всех, кто ищет вдохновение и новые форматы взаимодействия.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» в 15-ти минутах ходьбы, «Курская» в 20-ти минутах.

Парковка

У пространства «Суперметалл» есть бесплатная крытая парковка на 100 мест.