Пространство Tau — это индустриальная площадка с современным оснащением, расположенная на территории бывшего кино‑завода вблизи Рязанского проспекта. Здесь сочетаются атмосфера лофта, концертной сцены и универсального зала для мероприятий разных форматов — от деловых встреч до ночных перформансов.

Вместимость

Площадка вмещает до 1 000 человек (театр), до 600 — банкет, до 2 500 — фуршет.

Как добраться

Ближайшая станция метро — «Стахановская», около 5 минут пешком.

Парковка

На территории — около 60 парковочных мест, также возможна парковка вдоль улицы, однако она платная, особенно в дневное время.