«Угол» — антикафе и культурный центр на Новорязанской улице в Москве, предлагающий уютное пространство для творчества и общения. Здесь проводятся лекции, мастер-классы, выставки и другие мероприятия, направленные на развитие культурной жизни города. Гости могут насладиться комфортной атмосферой, а также воспользоваться услугами пространства для работы или отдыха.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Бауманская» и «​Комсомольская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.