Пространство «Внутри» — независимая мультижанровая площадка, открывшаяся в 2021 году. Здесь исследуют новые формы театрального языка и эстетики, рассказывая о современных реалиях. Репертуар формируют разные коллективы и авторы, такие как «Театр взаимных действий», «Дочери Сосо», Людмила Петрушевская, Владимир Мирзоев, Антон Федоров и «Мастерская Брусникина».

Помимо спектаклей, в «Внутри» проходят лекции, выставки и кинопоказы. Пространство создано при поддержке проектно-строительной компании «АСБ Карлсон и К» и архитектурного проекта «Клиника Doctor House».

Как добраться

Ближайшая станция метро «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.