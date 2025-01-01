Яровит Холл — универсальная площадка в Москве, идеально подходящая для корпоративных мероприятий, выпускных, частных встреч и других событий. Пространство спроектировано с учётом разных форматов мероприятий, обеспечивая комфортную атмосферу для создания незабываемых впечатлений.

Вместимость

Пространство вмещате до 450 гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Октябрьская» и «Полянка» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей есть 2 бесплатных парковочных места на стоянке Яровит Холл и платная парковка на территории Президент-Отеля.