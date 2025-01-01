Pub No Pub на Таганской площади — гастробар с атмосферой креативного уюта и акцентом на качественный досуг. Интерьер с авторским почерком, меню с крафтовыми напитками, настойками, стрит-фудом и полноценными блюдами формируют пространство, где гастрономия сочетается с культурой. Здесь проходят вечера живой музыки, концерты, DJ-сеты, стендапы и выставки. Площадка открыта к экспериментам и становится точкой притяжения для тех, кто ценит эмоции, звучание саксофона и хиты, объединяющие зал в хоре.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» и «Марксистская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.