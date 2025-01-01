Punch & Judy — это легендарный ирландский паб в самом центре Москвы, вдохновлённый уличным театром Викторианской эпохи. Интерьер заведения украшен уникальными фресками и акварельными рисунками, созданными ирландским художником-декоратором. Паб известен своей атмосферой, где проходят живые концерты местных кавер-групп и спортивные трансляции. Во время крупных спортивных событий атмосфера паба выходит на улицу, привлекая зрителей с флагами и атрибутами.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Новокузнецкая» в 5-ти минутах, «​Третьяковская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле паба есть общественные платные небольшие парковки.