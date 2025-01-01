Punk Fiction — уникальная московская площадка, объединяющая бар, веганскую кухню, скейт-спот и место для концертов и вечеринок. Этот стильный и атмосферный бар привлекает внимание не только разнообразием веганских блюд, но и как площадка для активного отдыха и культурных событий. Скейт-спот предлагает место для любителей скейтбординга, а ночные мероприятия с концертами и вечеринками создают непринужденную атмосферу для общения и развлечений. Сочетание уличной культуры и гастрономических удовольствий делает Punk Fiction отличным местом для разных типов мероприятий.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Красносельская» в 10-ти минутах ходьбы, «Бауманская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.