Ra`men — уютное кафе на территории Центра современного искусства «Винзавод», где восточная гастрономия встречается с современным урбанистическим стилем.

Главное блюдо заведения — рамен, приготовленный по классическим и авторским рецептам. Меню дополняют разнообразные закуски, свежие салаты и десерты, а напитки представлены выбором чая, кофе и оригинальных коктейлей.

Интерьер кафе сочетает минимализм с теплыми акцентами, что делает его отличным местом для встреч, неспешного обеда или отдыха после знакомства с экспозициями «Винзавода».

Как добраться

Ближайшие станции метро «Чкаловская» и «Курская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле кафе есть бесплатная общественная парковка на 15 мест.