Рахманиновский зал Московской консерватории — камерная сцена с выдающейся акустикой, где классическая музыка звучит в особой атмосфере исторического пространства.

Открытый в 1983 году в здании бывшего Синодального училища, зал получил имя Сергея Рахманинова — великого композитора, пианиста и выпускника консерватории. Благодаря своему светлому интерьеру и тонкой звуковой архитектуре, он идеально подходит для исполнения камерной, вокальной и хоровой музыки.

Зал служит не только концертной, но и учебной площадкой, объединяя профессионалов и студентов в стремлении к музыкальному совершенству. Это место, где академическая традиция встречается с живым творчеством.

Вместимость

Рахманиновский зал Консерватории рассчитан на 252 зрителя.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Баррикадная» и «Арбатская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

