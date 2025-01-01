Российский государственный академический молодежный театр, основанный в 1921 году, изначально назывался Центральным детским театром. В 1987 году он получил статус «Академического». Театр находится в историческом здании на Театральной площади, спроектированном архитектором Бове в 1821 году, рядом с Большим театром.

В репертуаре театра — разнообразные постановки для детей, подростков и взрослой аудитории. Он располагает несколькими площадками: Большой и Маленькой сценами, Черной и Белой комнатами, а также Театральным двором. Каждый сезон театр представляет новые премьеры, привлекая зрителей разного возраста.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Театральная», «Охотный Ряд» в минуте ходьбы, «Площадь Революции» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Рядом с театром есть общественная платная парковка на 45 мест.