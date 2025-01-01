«Место встречи Прага» — пространство для отдыха и развлечений в Москве, предлагающее разнообразные мероприятия: музыкальные вечера, танцы, мастер-классы, лекции, а также семейные дни, кинопоказы и фестивали. Здесь можно не только провести время с пользой, но и позаботиться о повседневных делах: сделать стрижку, воспользоваться массажным креслом, отдать вещи в химчистку и забрать посылки. Всё это в удобной и приятной атмосфере.

Как добраться

Ближайшая станция метро «​Савёловская» в 10-ти минутах ходьбы.

Парковка

Со стороны Башиловской улицы есть небольшие платные парковки.