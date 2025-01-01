Red Lion — уютный английский паб в центре Москвы, где сочетаются аутентичная атмосфера, богатый выбор сортов пенного и сытные блюда классической пабной кухни. Место идеально подойдёт как для дружеских встреч и просмотра спортивных трансляций, так и для спокойных вечеров с живой беседой за бокалом эля. Паб привлекает ценителей не только напитков, но и душевной атмосферы с британским колоритом.

Как добраться

Red Lion находится в пешей доступности от станции метро «Цветной бульвар» (около 5 минут ходьбы) или «Трубная» и «Сухаревская» (примерно 10 минут). Удобно доехать и на трамвае или автобусе до остановки «Цветной бульвар».

Парковка

Вблизи паба действует городская уличная парковка (оплата через паркомат или мобильное приложение «Парковки Москвы»), а также есть несколько частных платных стоянок в окрестностях.