Restaurant by Deep Fried Friends — ресторан с баром и вечеринками на Таганке, который открыло одноименное творческое объединение, известное своими яркими московскими вечеринками. Здесь сочетаются бар и бистро, а по вечерам столики убираются, освобождая пространство для танцев. Летом к атмосфере добавляется уютная терраса, расширяя пространство для гостей.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Таганская» в 10-ти минутах, «Марксистская» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.