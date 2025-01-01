Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве — это не только главный католический храм столицы, но и одна из самых впечатляющих архитектурных достопримечательностей города. Расположенный на Малой Грузинской улице, он притягивает внимание своим готическим силуэтом, устремлённым в небо шпилями и витражными окнами.

Здесь проходят не только богослужения на различных языках (включая латинский, польский, английский и русский), но и органные концерты, выступления хоров, камерных ансамблей и международных коллективов. Кафедральный собор стал одной из важнейших культурных площадок Москвы, где духовная и музыкальная традиции сочетаются в особой атмосфере тишины, эха и света.

Как добраться

Удобный пеший доступ от станций метро «Краснопресненская» и «Улица 1905 года» (примерно 10 минут ходьбы). Также можно доехать от Белорусского вокзала или МЦК.

Парковка

Собственной парковки нет, однако возможна уличная парковка поблизости. В часы мероприятий лучше воспользоваться общественным транспортом.