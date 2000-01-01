Ритм-Блюз Кафе (Rhythm & Blues Cafe) — культовый музыкальный клуб-ресторан Москвы с более чем 25-летней историей.
С момента открытия в 1998 году заведение стало местом притяжения мировых звезд, среди которых Rolling Stones, Ringo Starr, Brian May, Depeche Mode и другие. Здесь прошли знаковые события, такие как открытие телеканала «MTV Россия» и встречи известных российских музыкантов.
Клуб, расположенный в центре города, всего в 5 минутах от Кремля, предлагает живую музыку в жанрах ритм-энд-блюз, джаз, рок-н-ролл, фанк и соул. Также проводятся концерты классической и авторской музыки, стендапы и лекции. Фасад кафе украшен портретами мировых рок-звезд с их подлинными автографами.
В меню — европейская кухня, авторские десерты и коктейли. Заведение подходит для праздников: корпоративов, свадеб и дней рождения под аккомпанемент живой музыки.
Как добраться
Ближайшие станции метро «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина» и «Боровицкая» в 5-ти минутах ходьбы.
Парковка
Для посетителей не предусмотрено парковок.