Ритм-Блюз Кафе (Rhythm & Blues Cafe) — культовый музыкальный клуб-ресторан Москвы с более чем 25-летней историей.

С момента открытия в 1998 году заведение стало местом притяжения мировых звезд, среди которых Rolling Stones, Ringo Starr, Brian May, Depeche Mode и другие. Здесь прошли знаковые события, такие как открытие телеканала «MTV Россия» и встречи известных российских музыкантов.

Клуб, расположенный в центре города, всего в 5 минутах от Кремля, предлагает живую музыку в жанрах ритм-энд-блюз, джаз, рок-н-ролл, фанк и соул. Также проводятся концерты классической и авторской музыки, стендапы и лекции. Фасад кафе украшен портретами мировых рок-звезд с их подлинными автографами.

В меню — европейская кухня, авторские десерты и коктейли. Заведение подходит для праздников: корпоративов, свадеб и дней рождения под аккомпанемент живой музыки.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Александровский сад», «Библиотека им. Ленина» и «​​Боровицкая» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.