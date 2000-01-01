Меню
Киноафиша Москвы Театры и концертные площадки Ритм-блюз

Ритм-блюз

Москва
Адрес
Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
Показать на карте
Телефон

+7 (495) 697 78 91

Позвонить

+7 (495) 765 93 13

Позвонить

О месте

Ритм-Блюз Кафе (Rhythm & Blues Cafe) — культовый музыкальный клуб-ресторан Москвы с более чем 25-летней историей. 

С момента открытия в 1998 году заведение стало местом притяжения мировых звезд, среди которых Rolling Stones, Ringo Starr, Brian May, Depeche Mode и другие. Здесь прошли знаковые события, такие как открытие телеканала «MTV Россия» и встречи известных российских музыкантов.

Клуб, расположенный в центре города, всего в 5 минутах от Кремля, предлагает живую музыку в жанрах ритм-энд-блюз, джаз, рок-н-ролл, фанк и соул. Также проводятся концерты классической и авторской музыки, стендапы и лекции. Фасад кафе украшен портретами мировых рок-звезд с их подлинными автографами.

В меню — европейская кухня, авторские десерты и коктейли. Заведение подходит для праздников: корпоративов, свадеб и дней рождения под аккомпанемент живой музыки.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​​Александровский сад», «Библиотека им. Ленина» и «​​Боровицкая» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковок.

Афиша Ритм-блюз

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио джаз
19:00 от 1000 ₽
Rolling Stone Party: Stone Shades рок
20:00 от 1000 ₽
Рояль в рок-н-ролле
21:30 от 2000 ₽
16 августа
Женский стендап-клуб юмор
17:00 от 1290 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ юмор
17:00 от 1290 ₽
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
17 августа
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Swing Modern Project джаз
17:00 от 1000 ₽
Куприянов рок
19:00 от 1000 ₽
Дуэт Montana рок
20:00 от 700 ₽
18 августа
Amigos Trio акустика
20:00 от 1000 ₽
19 августа
Елена Рыбалко с программой Adele джаз, соул
20:00 от 800 ₽
Дмитрий Варшавский & Черный кофе рок
20:30 от 2000 ₽
20 августа
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
21 августа
Софт-рок проект Shery & Buglers джаз
20:00 от 700 ₽
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco фламенко
20:30 от 1200 ₽
22 августа
Jazz mix it джаз
19:00 от 700 ₽
Петрович & The Hot Rod Band блюз
20:00 от 1000 ₽
23 августа
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ юмор
17:00 от 1290 ₽
Женский стендап-клуб юмор
17:00 от 1290 ₽
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble рок, живая музыка
20:00 от 1200 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
24 августа
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Вечеринка в стиле 60-х/Ретро-группа «Мамина пластинка» поп
17:00 от 1000 ₽
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band рок, живая музыка
19:00 от 1200 ₽
Sick Vibrations блюз, рок
20:00 от 500 ₽
25 августа
Amigos Trio акустика
20:00 от 1000 ₽
26 августа
Марина Чикинёва и Джазовый квартет джаз, поп, рок, диско, соул, фанк
20:00 от 800 ₽
Группа Стаса Намина «Цветы» рок
20:30 от 2000 ₽
27 августа
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
28 августа
Nightwitch при свечах рок, акустика
20:00 от 1000 ₽
Кошка Сашка авторская песня
20:30 от 900 ₽
29 августа
The Best Love Songs джаз
19:00 от 1000 ₽
The Marshmallows рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП рок
21:30 от 1000 ₽
30 августа
Женский стендап-клуб юмор
17:00 от 1290 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ юмор
17:00 от 1290 ₽
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Dr. Аграновский & De Blues Spinners блюз
20:00 от 1500 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
31 августа
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов джаз
17:00 от 700 ₽
Мистер Твистер рок-н-ролл
19:00 от 900 ₽
Marrakesh Blues Band блюз
20:00 от 700 ₽
1 сентября
Amigos Trio акустика
20:00 от 1000 ₽
2 сентября
Duck Tales aka Утиные Истории кавер
20:00 от 700 ₽
Хиты The Beatles в исполнении оркестра Good Orchestra джаз
20:30 от 1000 ₽
3 сентября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
4 сентября
The Best Love Songs джаз
20:00 от 1000 ₽
5 сентября
Софи Окран джаз
19:00 от 1000 ₽
Вадим Иващенко & the Boneshakers блюз
20:00 от 1000 ₽
6 сентября
Алексей Решетун. Осмотр трупа на месте происшествия лекция
14:00 от 1000 ₽
Женский стендап-клуб юмор
17:00 от 1290 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ юмор
17:00 от 1290 ₽
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Michael Kistanov. Большой концерт ко дню рождения джаз
20:00 от 1000 ₽
Over The Ocean. Replay: Михаил Кистанов блюз, джаз
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
7 сентября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Clapton Night: Гия Дзагнидзе блюз
17:00 от 1000 ₽
Трибьют Сектора газа: Черный вторник рок, панк
19:00 от 1800 ₽
Sardonics рок
20:00 от 1000 ₽
8 сентября
Amigos Trio акустика
20:00 от 1000 ₽
9 сентября
I'll be Band рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
Дмитрий Варшавский & Черный кофе рок
20:30 от 2000 ₽
10 сентября
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
11 сентября
Группа Дмитрия Четвергова блюз, джаз
20:00 от 700 ₽
12 сентября
Metal Maniacs. Metallica Tribute Show рок
19:00 от 1200 ₽
Rock Bar Band-хиты классик рока кавер
20:00 от 1000 ₽
Happy Birthday Amy Winehouse / Tribute Show рок-н-ролл
21:30 от 1000 ₽
13 сентября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Amigos Band рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
14 сентября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов джаз
17:00 от 700 ₽
FlashMango джаз, поп
20:00 от 700 ₽
16 сентября
Evanescence tribute show рок
20:00 от 700 ₽
Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple рок
20:30 от 1000 ₽
17 сентября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
18 сентября
Ирина Рысь шансон
19:30 от 1500 ₽
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio джаз
20:00 от 1000 ₽
19 сентября
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио джаз
19:00 от 1000 ₽
Shocking Blue Tribute: Алена Компанец рок
20:00 от 1000 ₽
Dire Straits Tribute Show рок
21:30 от 1000 ₽
20 сентября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
21 сентября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Ukulele Ladies живая музыка
17:00 от 1000 ₽
Jazz Reflection / Sade tibute show джаз
20:00 от 800 ₽
23 сентября
Balkanimans Band балканская музыка
20:00 от 1000 ₽
Nightwish Tribute Show тяжелый рок
20:30 от 1000 ₽
24 сентября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
25 сентября
RockSet / Roxette Tribute Band рок, кавер
20:00 от 1000 ₽
26 сентября
Moonshine Trio акустика
19:00 от 1000 ₽
Петрович & The Hot Rod Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Рояль в рок-н-ролле
21:30 от 2000 ₽
27 сентября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble рок, живая музыка
20:00 от 1200 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
28 сентября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Sax Show Михаила Леванова джаз
17:00 от 700 ₽
Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band
19:00 от 1200 ₽
Мария Гусева & Александр Мозгунов / Вечер легендарных хитов зарубежной эстрады эстрада
20:00 от 1000 ₽
30 сентября
Шоу Мюзикл. Последнее Танго в Париже эстрада
20:00 от 1800 ₽
1 октября
Проект Frontera. Там, где Испания встречает Португалию / фаду, фламенко фламенко
19:30 от 700 ₽
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
2 октября
BluesKitchen блюз, фанк
20:00 от 800 ₽
3 октября
The Best Love Songs джаз
19:00 от 1000 ₽
eaZZyPOP Show рок
20:00 от 1000 ₽
Dire Straits Tribute Show рок
21:30 от 1000 ₽
4 октября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Dr. Аграновский & De Blues Spinners блюз
20:00 от 1500 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
5 октября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Clapton Night: Гия Дзагнидзе блюз
17:00 от 1000 ₽
Cigar Hall блюз, джаз
20:00 от 1000 ₽
8 октября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Рок-группа «Зверобой» рок
20:30 от 1000 ₽
10 октября
Софи Окран джаз
19:00 от 1000 ₽
Santana Rock party!: Carlos Santana tribute рок
20:00 от 1000 ₽
Сергей Воронов & The CrossroadZ блюз, рок
21:30 от 1000 ₽
11 октября
Никита Исанов. Квартирник. 5 лет подкасту «При царе Горохе» лекция
14:00 от 1200 ₽
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Nash Albert рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
12 октября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Вечеринка в стиле 60-х/Ретро-группа «Мамина пластинка» поп
17:00 от 1000 ₽
Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band рок
19:00 от 1200 ₽
Sax Show Михаила Леванова джаз
20:00 от 700 ₽
14 октября
Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple рок
20:30 от 1000 ₽
15 октября
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
16 октября
Dani Yard Quartet джаз, фанк
20:00 от 1000 ₽
17 октября
Darïya & Friends блюз, рок
19:00 от 1500 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Рояль в рок-н-ролле
21:30 от 2000 ₽
18 октября
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band рок, живая музыка
18:00 от 1200 ₽
Classic Rock Legend Show рок
20:00 от 1500 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
19 октября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Rock&Skripka от Баха до Linkin Park классическая музыка, рок
17:00 от 1500 ₽
Lena Shery & Buglers фанк
20:00 от 1000 ₽
20 октября
Акустическая Химия / Осенняя рапсодия / Маргарита Корнеева при участии Руслана Беликова / Любимые песни и романсы акустика
19:30 от 1700 ₽
21 октября
Nightwitch при свечах рок, акустика
19:00 от 1000 ₽
Группа Стаса Намина «Цветы» рок
20:30 от 2000 ₽
22 октября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Дмитрий Варшавский & Черный кофе рок
20:30 от 2000 ₽
23 октября
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco фламенко
20:30 от 1200 ₽
24 октября
Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги диско, фанк
19:00 от 1000 ₽
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП рок
21:30 от 1000 ₽
25 октября
Акустическая Химия/ Ирина Меццо «Я о любви спою тебе своей…» эстрада
14:00 от 1000 ₽
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Elvis On Tour рок-н-ролл
20:00 от 1800 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
26 октября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
А. Светлов и СветLove Band джаз
17:00 от 1200 ₽
Легендарные хиты русского рока на виолончелях: Magic Cellos Band рок, живая музыка
19:00 от 1200 ₽
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов джаз
20:00 от 700 ₽
29 октября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble рок, живая музыка
20:30 от 1200 ₽
30 октября
Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night рок-н-ролл
20:00 от 800 ₽
31 октября
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио джаз
19:00 от 1000 ₽
Петрович & The Hot Rod Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Пётр Подгородецкий рок
21:30 от 1000 ₽
1 ноября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Dr. Аграновский & De Blues Spinners блюз
20:00 от 1500 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
2 ноября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Rolling Stone Party: Stone Shades рок
20:00 от 1000 ₽
Сергей Воронов и Nash Albert рок
21:00 от 1000 ₽
3 ноября
RockSet / Roxette Tribute Band рок, кавер
19:00 от 1000 ₽
Moscow Klezmer Band фолк
20:30 от 1500 ₽
4 ноября
Amigos Band рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
5 ноября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Ананасов и Ко рок-н-ролл
20:30 от 1000 ₽
6 ноября
Classic Rock: Frants Band рок
20:00 от 900 ₽
7 ноября
The Best Love Songs джаз
19:00 от 1000 ₽
Simple Riff джаз
20:00 от 1000 ₽
Dire Straits Tribute Show рок
21:30 от 1000 ₽
8 ноября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Rock Bar Band-хиты классик рока кавер
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
9 ноября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Sax Show Михаила Леванова джаз
17:00 от 700 ₽
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio джаз
20:00 от 1000 ₽
11 ноября
Светлые времена блюз, рок
19:00 от 1500 ₽
Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple рок
20:30 от 1000 ₽
12 ноября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Рояль в рок-н-ролле
20:30 от 2000 ₽
13 ноября
Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band
20:30 от 1200 ₽
14 ноября
Софи Окран джаз
19:00 от 1000 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП рок
21:30 от 1000 ₽
15 ноября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Алексей White Белов & Удачное Приобретение. Концерт в честь 55-летия группы блюз
20:00 от 2000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
16 ноября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Tribute to Ray Charles: Михаил Леванов джаз
17:00 от 700 ₽
18 ноября
Алина Филиппова и Бэнд Протасова джаз
20:00 от 1000 ₽
19 ноября
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
20 ноября
Проект Afro-Dite регги, соул
20:00 от 1000 ₽
21 ноября
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио джаз
19:00 от 1000 ₽
Santana Rock party!: Carlos Santana tribute рок
21:30 от 1000 ₽
22 ноября
Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band рок
18:00 от 1200 ₽
Classic Rock Legend Show рок
20:00 от 1500 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
23 ноября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
25 ноября
Теуникова & КоМПОзит живая музыка
20:00 от 800 ₽
26 ноября
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
27 ноября
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco фламенко
20:30 от 1200 ₽
28 ноября
The Marshmallows рок-н-ролл
19:00 от 1000 ₽
Петрович & The Hot Rod Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Сергей Воронов & The CrossroadZ блюз, рок
21:30 от 1000 ₽
29 ноября
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble рок, живая музыка
20:00 от 1200 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
30 ноября
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Clapton Night: Гия Дзагнидзе блюз
17:00 от 1000 ₽
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band рок, живая музыка
19:00 от 1200 ₽
Rock&Skripka от Баха до Linkin Park классическая музыка, рок
20:00 от 1500 ₽
3 декабря
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Виктория Пьер-Мари джаз
20:30 от 2500 ₽
5 декабря
The Best Love Songs джаз
19:00 от 1000 ₽
Гия Дзагнидзе и Modern Blues Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Dire Straits Tribute Show рок
21:30 от 1000 ₽
6 декабря
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Dr. Аграновский & De Blues Spinners блюз
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
7 декабря
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
А. Светлов и СветLove Band джаз
17:00 от 1200 ₽
Легендарные хиты русского рока на виолончелях: Magic Cellos Band рок, живая музыка
19:00 от 1200 ₽
9 декабря
Deep Purple & Pink Floyd Tribute: Dipped in Purple рок
20:30 от 1000 ₽
10 декабря
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
12 декабря
Фрэнк Синатра и не только. Юрий Рябов и Джаз трио джаз
19:00 от 1000 ₽
Elvis On Tour рок-н-ролл
20:00 от 1800 ₽
Рояль в рок-н-ролле
21:30 от 2000 ₽
13 декабря
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Nash Albert рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
14 декабря
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
16 декабря
Группа Стаса Намина «Цветы» рок
20:30 от 2000 ₽
17 декабря
Огни диско. Lights of Disco. Disco-Funk party диско, фанк
20:00 от 1000 ₽
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
18 декабря
Вечер кубинского джаза: Dariel Rene & Hot Havana Jazz Trio джаз
20:00 от 1000 ₽
19 декабря
Вадим Иващенко & the Boneshakers блюз
19:00 от 1000 ₽
The Marshmallows рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
Jamiroquai Tribute Show/фанк, диско, рок, регги диско, фанк
21:30 от 1000 ₽
20 декабря
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Things Are Changing Again: Michael Kistanov & Co джаз
20:00 от 1000 ₽
Over The Ocean. Replay: Михаил Кистанов блюз, джаз
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
21 декабря
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Clapton Night: Гия Дзагнидзе блюз
17:00 от 1000 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble рок, живая музыка
20:00 от 1200 ₽
24 декабря
The Jazz Loft Band джаз
20:00 от 1500 ₽
Red Hot Chili Peppers tribute show! ГКЧП рок
20:30 от 1000 ₽
25 декабря
Little Richard Tribute Show. Rock'n'roll Legends Night рок-н-ролл
20:00 от 1000 ₽
26 декабря
Софи Окран джаз
19:00 от 1000 ₽
Петрович & The Hot Rod Band блюз
20:00 от 1000 ₽
Сергей Воронов & The CrossroadZ блюз, рок
21:30 от 1000 ₽
27 декабря
Classic Rock Legend Show рок
18:00 от 1200 ₽
Rolling Stone Party: Stone Shades рок
20:00 от 1000 ₽
Леван Ломидзе & Blues Cousins блюз
21:00 от 1000 ₽
28 декабря
Воскресная горячка. Hot Jazz, Old Jazz, Swing, Dixieland джаз
14:00 от 1000 ₽
Страсти по фламенко: Театр танца El Tebi Flamenco фламенко
17:00 от 1200 ₽
Роковая классика. Magic Cellos band живая музыка
17:30 от 1200 ₽
Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band
20:00 от 1200 ₽
29 декабря
Дмитрий Варшавский & Черный кофе рок
20:30 от 2000 ₽
30 декабря
Легендарные Рок-хиты на Виолончелях: Magic Cellos Band рок
19:00 от 1200 ₽
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band рок, живая музыка
21:30 от 1200 ₽

