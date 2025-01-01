Российская государственная библиотека — крупнейшее хранилище знаний в России и одно из самых значимых культурных учреждений Европы. Её главное здание на Воздвиженке не только архитектурный символ Москвы, но и центр, где сосредоточено более 46 миллионов единиц хранения — от древних манускриптов до современных изданий и цифровых носителей.

Комплекс включает знаменитый Пашков дом, хранящий редкие рукописи, старинные карты, ноты и другие уникальные фонды. Здание библиотеки, возведённое в середине XX века, отражает стиль монументального сталинского ампира, дополненного скульптурными элементами, олицетворяющими научный и культурный прогресс.

Российская государственная библиотека служит не только хранилищем, но и активной просветительской и исследовательской площадкой: здесь проходят выставки, лекции, научные чтения и конференции. Читальные залы доступны для посетителей шесть дней в неделю, предоставляя каждому возможность прикоснуться к богатству мировой и отечественной культуры.

Как добраться

Ближайшие станции метро «​Александровский сад» и «​​Библиотека им. Ленина» в минуте ходьбы. Станция метро «Боровицкая» в 3-х минутах ходьбы.

Парковка

Для посетителей не предусмотрено парковки.