«Ровесник» — современное пространство рядом с Тверской, где встречаются молодые музыканты, диджеи, художники и ценители творчества. Здесь царит непринужденная атмосфера, сочетающая простую кухню, напитки и живую энергетику.

Утром здесь подают завтраки, днем можно провести обед с коллегами, вечером — насладиться концертами, а ночью погрузиться в зажигательные вечеринки и танцы.

Как добраться

Ближйшие станции метро «Чеховская», «Пушкинская» и «Тверская» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле кафе есть платные общественные парковки небольшой вместимости.