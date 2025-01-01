Здание Рождественского дома культуры было построено в 1976 году и с тех пор служит центром развития народного творчества и культурно-досуговых услуг для жителей села Рождествено. В Доме культуры работают различные клубы и кружки для детей, подростков и взрослых.

Особой популярностью пользуются интеллектуальные игры клуба «Что? Где? Когда?», мастер-классы, тематические вечера, концертные программы и семейные дни в клубе «Воображариум». Одним из ярких событий стали ежегодные мероприятия, посвященные Международному дню цирка, которые проходят с участием профессиональных артистов и привлекают большое количество зрителей.

Коллективы учреждения активно участвуют в мероприятиях поселка, района и области, стремясь полностью раскрыть свой потенциал.

Как добраться

Остановка «​Дом отдыха» в 5-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ДК есть бесплатная парковка на 6 мест.