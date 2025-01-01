Рублёвка Village — уютная гостиница в Подмосковье, расположенная в окружении природы, недалеко от главных трасс и всего в нескольких минутах езды от Москвы. Это камерное загородное пространство предлагает комфортное размещение в номерах различных категорий, выполненных в лаконичном, тёплом стиле.

На территории комплекса работает кафе, предусмотрены места для отдыха на свежем воздухе, а также возможности для проведения небольших мероприятий — от камерных праздников до деловых встреч. Гостиница идеально подойдёт как для коротких остановок, так и для спокойного уикенда за городом.

Как добраться

Добраться до «Рублёвка Village» можно на личном автомобиле по Рублёво-Успенскому шоссе. Также удобен подъезд с Киевского и Минского шоссе. До ближайших станций метро — «Кунцевская» или «Молодёжная» — около 20–30 минут на транспорте.

Парковка

Для гостей предусмотрена охраняемая наземная парковка на территории гостиницы.