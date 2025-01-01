Сергей Жуков открыл свой бар, клуб, ресторан и машину времени одновременно. В баре «Руки ВВерх» он воссоздал атмосферу радостных 90-х и 00-х, чтобы каждый мог вернуться в свою молодость и насладиться любимыми хитами. Ковры на стенах, малиновые пиджаки, барсетки, кассеты и плакаты — всё, что характеризовало это время, нашло своё место в интерьере. Каждые выходные бар оживает благодаря концертам и вечеринкам с диджеями и звёздами сцены. Главное, сам Сергей Жуков часто бывает в баре как гость, когда посещает город, чтобы встретиться с друзьями. Бар «Руки ВВерх» — популярное место для дней рождения и весёлых праздничных банкетов, с особыми предложениями для именинников.

Вместимость

Бар вмещает до 450 человек.

Как добраться

Ближайшие станции метро «Пролетарская» в 10-ти минутах ходьбы, «Римская» и «​Крестьянская Застава» в 15-ти минутах ходьбы.

Парковка

Возле ТК «Нижегородский пассаж», где расположен бар «Руки вверх!», есть несколько платных парковок небольшой вместимости.